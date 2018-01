Palmeiras acerta as primeiras três contratações para 2016

O anúncio oficial pode acontecer ainda nesta quarta. Segundo uma pessoa ligada ao clube, os três, inclusive, já estiveram na Academia de Futebol para passar pelos últimos exames e também conhecer a estrutura do clube.

O goleiro Vagner estava na equipe do Avaí e chega para disputar o posto de reserva de Fernando Prass. Aranha não deve renovar contrato, que vai até dezembro, e o técnico Marcelo Oliveira conta com Jailson, Fábio e Vinicius Silvestre para a posição.

Quanto ao zagueiro Roger Carvalho, ele deve chegar para compor elenco e não é o nome de peso que a diretoria pretende trazer para a posição. O jogador de 28 anos disputou a última Série B pelo Botafogo.

Já o volante Rodrigo estava também nos planos de Fluminense e São Paulo, mas o Palmeiras foi quem conversou primeiro com o jogador e acabou acertando com ele. Os três atletas pertencem ao empresário Eduardo Uram, que tem excelente relacionamento com a diretoria palmeirense.

Uram, inclusive, é o agente de Lucas, Vitor Hugo, Egídio, Rafael Marques, Andrei Girotto e Alan Patrick, que já deixou o clube e foi para o Flamengo. Andrei também não vai permanecer para a próxima temporada.