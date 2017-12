Palmeiras acerta com Daniel e espera Baiano Demorou, mas Papai Noel definitivamente chegou no Parque Antártica. Depois da confirmação da renovação de contrato do meia Elson, o zagueiro Daniel anunciou que também ficará no Palmeiras por mais um ano. Depois de uma boa temporada, só atrapalhada por uma contusão nos ligamentos do joelho nas partidas finais da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador afirma que está praticamente curado e pronto para disputar o Campeonato Paulista. ?Já estou treinando normalmente?, disse o defensor, que é dono do próprio passe e não quis revelar as bases do novo contrato. Outra boa notícia deve chegar na semana que vem, depois de duas semanas de desacertos por causa do valor do reajuste salarial, o procurador do lateral Baiano, Roberto Tadeu, diz que voltou a negociar com o clube. ?Estamos muito próximos de um acordo?, disse, otimista com a possibilidade de anunciar a renovação antes do Natal. Outra negociação em andamento é a do lateral Lúcio. Mas esta deverá demorar um pouco mais para ser concluída porque seu procurador, Oliveira Júnior, pretende que Palmeiras compre parte dos direitos federativos do jogador.