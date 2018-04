Palmeiras acerta com lateral-esquerdo Egídio, ex-Cruzeiro

O Palmeiras confirmou neste sábado o acerto com o lateral-esquerdo Egídio, bicampeão Brasileiro pelo Cruzeiro. Ele estava no futebol da Ucrânia e deve chegar ao clube nesta segunda-feira para realizar exames médicos. A negociação foi revelada pelo diretor de futebol Alexandre Mattos.

"O futebol é dinâmico, ficamos sabendo hoje (neste sábado) da gravidade da lesão do João Paulo. Aí, o nome do Egídio surgiu. Eu trabalhei com ele dois anos no Cruzeiro, conversei com os empresários e vimos a situação jurídica", afirmou Mattos antes do amistoso de despedida do ex-jogador Alex.

João Paulo sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito no treino desta sexta-feira na Academia. Neste sábado, foi confirmada a gravidade da lesão: ruptura total nos ligamentos do tornozelo. João Paulo passará por cirurgia e ficará um bom tempo afastado dos gramados.

Já Egídio estava livre. Ele rescindiu neste sábado contrato com o Dnipro, da Ucrânia. O advogado do atleta, Marcos Motta, informou que o motivo da desvinculação foi a falta de pagamento de salários. Contratado neste início de ano, o lateral-esquerdo entrou em campo apenas uma vez pelo Dnipro.

Entre 2013 e 2014, Egídio defendeu o Cruzeiro. Ele disputou 106 jogos, marcou quatro gols e conquistou o Campeonato Mineiro (2014) e conquistou o bicampeonato Brasileiro (2013 e 2014).Também foi eleito na última temporada o melhor lateral-esquerdo do Nacional.