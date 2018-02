Palmeiras acerta com Leandro e deve ter Carlinhos Bala O grupo de jogadores do Palmeiras terá duas novidades na semana que vem. O diretor de Futebol Gilberto Cipullo confirmou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Leandro vai mesmo jogar pelo time alviverde, pois enfim sua negociação foi solucionada. E a próxima novidade deve ser o atacante Carlinhos Bala, que também atua no Cruzeiro. A vinda de Bala faz parte da negociação envolvendo a ida do meia-atacante Marcinho para o time mineiro. É que o técnico Caio Júnior conseguiu que fosse incluído na negociação mais um jogador e, de uma lista com nove opções, escolheu justamente o jogador que foi destaque do Santa Cruz-PE em 2004, quando o time pernambucano foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. "O Palmeiras acertou um ano de empréstimo com Leandro, que faz parte do acordo para a transferência de Marcinho. Com relação a Martinez, adquirimos 50% dos direitos em troca de 50% do Marcinho. Já o Carlinhos Bala está por detalhes e devemos acertar tudo até este sábado", disse o dirigente palmeirense, ao programa Debate Bola, da TV Record. Com a chegada de Carlinhos Bala, que tem 27 anos, o técnico Caio Júnior começa a ter alternativas para o ataque. Além dele, terá Edmundo, Florentín (que será apresentado nesta Sexta à tarde), Beto e Cláudio. (M.P.Jr.)