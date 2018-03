Palmeiras acerta com Marcinho A diretoria do Palmeiras pretende anunciar nas próximas horas a contratação do meia Marcinho, do São Caetano. De acordo com informações dos dois clubes, o negócio estaria praticamente fechado e só não foi anunciado oficialmente porque o jogador ainda não assinou o contrato. O valor da transação não foi revelado, mas o diretor de futebol do clube doSão Caetano, Genivaldo Leal, negou que o clube tivesse recebido U$ 5 milhões pelo jogador. ?O que é isso ! Não existe isso. Cada um fala o que quer, mas a realidade é outra?, disse. O dirigente afirmou que a transferência está quase certa. ?Eu diria que o negócio está 99% fechado. Só não digo que está 100%, porque ele ainda não assinou o contrato?, afirmou. Com a chegada de Marcinho, o Palmeiras consegue montar um meio-campo de respeito. Ele se junta a Juninho Paulista e deverá formar uma das duplas mais técnicas do futebol brasileiro. Além de Marcinho e Juninho, a diretoria do Palmeiras contratou recentemente o zagueiro Leonardo (ex-Bahia) e os atacantes Washington (Lusa) e Sergio Gioino (Universidade de Chile). O time está na Venezuela, onde nesta quarta-feira enfrenta o Deportivo Táchira, em aprtida válida pela primeira fase da Libertadores.