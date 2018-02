Palmeiras acerta com o atacante Cristiano, ex-Paraná Depois de receber um não de Carlinhos Bala, do Cruzeiro, o Palmeiras acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Cristiano, que se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Paraná. O jogador pertence ao J. Malucelli, clube da Primeira Divisão do Campeonato Paranaense, e ficará emprestado ao time do Palestra Itália até o final de 2007. Cristiano deve fazer exames médicos em São Paulo nesta sexta-feira e, em seguida, viajar para Águas de Lindóia, onde o Palmeiras fará o final de sua pré-temporada. A estréia no Paulistão é na próxima quinta-feira, contra o Paulista de Jundiaí, no Palestra Itália. Cristiano tem 25 anos e marcou 11 gols no Brasileirão-2006 pelo Paraná. Ele também tinha proposta de um time pequeno da Turquia, mas preferiu acertar com o Palmeiras por dois motivos: ter maior visibilidade no mercado nacional e trabalhar novamente com o técnico Caio Júnior. Essa é a segunda contratação da diretoria palmeirense para o setor ofensivo. Antes, o clube já havia acertado com o paraguaio Derlis Florentín, que estava no Barcelona de Guayaquil, mas tem os direitos federativos vinculados ao Juventud (URU). Somado a isso, Osmar, que estava emprestado, e o jovem Beto também foram reintegrados ao grupo. Além do treinador e de Cristiano, vieram do Paraná também o zagueiro Edmílson e o volante Pierre. Outro ex-Paraná que pode acertar com a equipe paulista é o zagueiro Gustavo. Ele já tem um acordo salarial com a diretoria. O problema é um pré-contrato que ele havia assinado com o Schalke 04, da Alemanha. Assim que o defensor resolver esse entrave, assinará com o Palmeiras.