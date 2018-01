Palmeiras próximo de acertar a contratação de zagueiro do Botafogo

O Palmeiras está muito próximo de acertar a contratação do zagueiro Roger Carvalho para a próxima temporada. O jogador de 28 anos disputou a última Série B pelo Botafogo e chegaria ao clube sem custos para ser uma nova opção na defesa para o técnico Marcelo Oliveira. Ele já acertou bases salariais e falta apenas a realização de exames médicos e a assinatura de contrato para ser confirmado como novo reforço.

Roger Carvalho chegou ao Botafogo no início de 2015 e marcou sete gols em 33 partidas. Ele começou o ano como titular, mas perdeu posição após lesão e conseguiu voltar ao time na reta final da Série B. O jogador é agenciado pelo empresário Eduardo Uram, que tem bom relacionamento com Alexandre Mattos, diretor de futebol.

Em contato com a reportagem do Estado, Uram, confirmou a possibilidade de negócio, mas evitou dar mais informações. "O Roger saiu do Botafogo e estamos esperando quais são os próximos passos", disse o dirigente, que ao ser questionado sobre a negociação com o Palmeiras, se esquivou. "É uma das possibilidades, mas vamos ver."

O zagueiro chegaria para ser uma opção ao técnico Marcelo Oliveira, que conta apenas com Vitor Hugo, Leandro Almeida e Nathan para o setor. Victor Ramos já foi liberado e Jackson tem contrato só até o dia 31 de dezembro, por isso, não tem presença assegurada na próxima temporada.

O zagueiro começou a carreira no Iraty e teve passagens por Rio Branco, Tombense, Olivais e Moscavide-POR, Guarani, Figueirense, Genoa-ITA, Bologna-ITA, São Paulo e Vitória. No São Paulo, ele fez apenas duas partidas, pois sofreu uma grave lesão e praticamente não teve espaço em 2013.

Além de Roger Carvalho, o Palmeiras está praticamente acertado com o goleiro Vagner, do Avaí. O jogador tirou uns dias de folga e deve assinar contrato com a equipe alviverde nos próximos dias.

