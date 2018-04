Palmeiras acerta empréstimo de Maikon Leite para o Sport

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira o empréstimo do atacante Maikon Leite para o Sport. O jogador fica no clube de Recife até o fim do Campeonato Brasileiro e já foi liberado dos treinos no time alviverde para se apresentar ao clube pernambucano.

O contrato de Maikon Leite com o Palmeiras se encerra no meio do ano que vem. Assim, o jogador retorna no fim do ano já podendo acertar com outra agremiação sem que o clube paulista recebe pela transação.

Maikon Leite tem 26 anos e estava emprestado ao Atlas, do México, no ano passado. Os mexicanos tentaram sua contratação, mas a diretoria palmeirense recusou a proposta. Ele chegou a ser titular no início da temporada, mas foi perdendo espaço e fez apenas seis jogos no ano, sendo quatro pelo Campeonato Paulista e dois amistosos.