Palmeiras acerta patrocínio pontual para jogo decisivo

Sem um patrocinador master desde maio do ano passado, a diretoria do Palmeiras aposta em acertos pontuais para elevar o caixa do clube. Neste sábado, o time fechou com duas empresas que vão estampar suas marcas no uniforme palmeirense no jogo decisivo contra o Atlético-PR, domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

A Cimed, empresa farmacêutica, vai estampar sua marca nas mangas da camisa do Palmeiras, enquanto a ConstruJÁ, do ramo do varejo de material de construção, aparece nas costas da camisa. Clube e empresas não revelaram os valores envolvidos nas negociações.

Para ajustar suas contas, o Palmeiras também vem contando com o público em suas partidas. Para o duelo com os paranaenses, que vai definir o futuro do time no Brasileirão, já foram vendidos 30 mil ingressos. O jogo é no novo estádio. Na abertura da arena, contra o Sport, o clube teve renda de R$ 4,9 milhões.

Entre os times ameaçados de rebaixamento, o Palmeiras é o único que depende apenas de suas forças para continuar na Série A. Uma vitória neste domingo acaba com qualquer chance de queda. Um empate, porém, pode salvar a equipe, dependendodos resultados dos jogos do Bahia e do Vitória.