Palmeiras acerta transferência de Henrique para o Napoli

SÃO PAULO - O zagueiro Henrique não joga mais no Palmeiras. O jogador acaba de acertar com o Napoli um contrato de quatro anos. O time alviverde deve confirmar a negociação ainda nesta terça-feira.

"Foi um bom negócio para todos os lados. O Henrique não queria sair, mas ofereceram uma proposta de quatro anos para ele e com o Palmeiras tendo lucro na negociação. Acabou sendo um bom negócio para todos os envolvidos", disse o empresário do jogador, Marcos Malaquias, em entrevista ao Estado.

O Palmeiras conseguiu fechar o acordo por 4 milhões de euros (R$ 13,2 milhões). A multa rescisória era de 5 milhões, mas a diretoria alviverde aceitou a proposta menor por estar irritada com a postura do jogador. Do montante, o clube fica com 80% do valor, algo em torno de R$ 10,5 milhões.

O presidente Paulo Nobre resolveu negociar o capitão do time após ele ameaçar entrar na Justiça cobrando R$ 1,1 milhão referente as luvas que ele não recebeu quando chegou ao clube, ainda na gestão de Arnaldo Tirone.

No início do ano, Nobre reuniu os jogadores, admitiu que devia alguns direitos de imagem e outras pendências, mas prometeu pagar tudo e pediu para que ninguém entrasse na Justiça. Mesmo assim, o zagueiro insistiu em receber o que estava atrasado e chegou a enviar uma notificação extraoficial ao clube.

Irritado, Nobre pegou parte do pagamento do titulo da Série B e usou para pagar o que tinha de atrasado com o jogador, por receio dele conseguir deixar o clube de graça e resolveu que na primeira oportunidade iria negociá-lo.

O Napoli tentou inicialmente um acordo por empréstimo, mas tanto jogador como o Palmeiras não quiseram conversar. Decidido a levá-lo, o clube italiano fez uma nova oferta, desta vez em definitivo e fechou o acordo. Henrique, inclusive, foi dispensado do treino da tarde desta terça-feira para acertar a situação e já tem viagem marcada para fazer exames médicos e ser anunciado em seu novo clube.

Sem Henrique, o técnico Gilson Kleina deve escalar Marcelo Oliveira ao lado de Lúcio na partida contra o Penapolense, nesta quinta-feira, no Pacaembu.