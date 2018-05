Palmeiras acerta troca de Maurício por Léo, do Grêmio

O Palmeiras definiu nesta sexta-feira seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Léo, que ficará no Palestra Itália por cinco anos. O jogador, que pertencia ao Grêmio, será trocado por Maurício, dispensado pelo clube paulista por causa da briga com Obina, na reta final do Brasileirão.

"Acertamos tudo. Ele irá para o Palmeiras em definitivo e pegaremos o Maurício por empréstimo de um ano", anunciou o presidente do Grêmio, Duda Kroeff. A negociação demorou para ser concretizada porque o clube gaúcho tinha uma dívida de R$ 8 milhões com o Palmeiras.

Com o acerto, o Grêmio abateu R$ 6,5 milhões desta dívida - o restante (R$ 1,5 milhão) será pago em parcelas. "Eu fico satisfeito em ter diminuído a dívida, não tínhamos mais como vencer na Justiça", explicou Kroeff, que elogiou Léo. "Ele é um jogador promissor. Agora vamos ter o Maurício, que eu queria muito. E ele também é um jovem promissor", comparou.

Léo chega ao Palmeiras com uma convocação para a seleção brasileira do técnico Dunga no currículo - foi chamado para o amistoso contra a Suécia, em março deste ano. Também teve uma chance na seleção pré-olímpica, no fim de 2007. O zagueiro deverá ser apresentado no Palmeiras em janeiro.