Palmeiras acerta venda de Leandro Pereira para clube belga

O Palmeiras está muito próximo de perder seu artilheiro no Campeonato Brasileiro. O atacante Leandro Pereira acerta os últimos detalhes para ir jogar no Club Brugge, da Bélgica, e não foi nem mesmo relacionado para a partida contra o Joinville. Os clubes correm para acertar a situação, já que a janela de transferência fecha na próxima segunda-feira. O time belga pagará 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,2 milhões).

Desta quantia, o Palmeiras deverá ficar com cerca de R$ 9 milhões, valor referente aos 50% que pertenciam ao clube. O restante foi negociado com os empresários, por isso acabou sendo um valor menor (R$ 5,2 milhões). O jogador deve assinar um contrato válido por três temporadas.

Leandro Pereira chegou ao Palmeiras no início do ano e contratado por R$ 5 milhões. Ele veio após se destacar da Chapecoense e chegou a ficar muito próximo de um acerto com o Corinthians, mas o Alviverde levou a melhor na disputa. O jogador fez 30 partidas e marcou dez gols. Recentemente, Coritiba, Atlético-PR e Grêmio demonstraram interesse no jogador, mas as conversas não foram adiante.

Na segunda-feira, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, negou que houvesse alguma proposta pelo jogador. "Fui surpreendido. Oficialmente não chegou nada. O que chegam para vários jogadores são sondagens e pessoas falando que tem proposta, mas não chegou nada para o Leandro", disse o dirigente.

O melhor momento do atacante no clube foi na reta final do Campeonato Paulista, quando marcou gols decisivos nas quartas de final - contra o Botafogo, e no primeiro jogo da final - diante do Santos. Com as chegadas de Alecsandro e Lucas Barrios, ele perdeu espaço e acabou se tornando a quarta opção no setor, atrás até mesmo de Cristaldo.

Confirmando o acerto, Leandro Pereira será o terceiro dos 25 reforços contratados no início do ano pelo Palmeiras que deixam o clube. Antes, o meia Ryder foi para o Carpi-ITA e Alan Patrick se transferiu para o Flamengo.