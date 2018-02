Palmeiras acompanha tudo, pela tevê Os jogadores do Palmeiras tentam disfarçar, mas não escondem a desolação por terem de acompanhar pela televisão, como simples espectadores, as estréias de Santos, Corinthians e São Paulo no Brasileiro. A situação anda tão monótona no Parque Antártica, que depois que a CBF alterou a estréia do time na Série B contra o Vila Nova (GO) do dia 4 para o dia 18, todos ganharam folga neste fim de semana. Muñoz, remanescente do time que rebaixou o Palmeiras no ano passado, diz que não sabe explicar o que está passando pela sua cabeça: "Vai ser difícil passar a maioria dos domingos em casa" -(os jogos da Segunda Divisão devem ocorrer às terças e sábados). Leia mais no Jornal da Tarde