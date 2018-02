Palmeiras acredita que pode ser campeão O empate diante de um Corinthians com apenas dez jogadores desde os 21 minutos do primeiro tempo não tirou o entusiasmo dos jogadores do Palmeiras. Ainda não acabou o sonho da conquista do quinto título brasileiro. ?Restam dez rodadas, são 30 pontos. Tudo pode acontecer. O importante é somar pontos, manter a regularidade e subir na tabela?, disse o técnico Emerson Leão. O Palmeiras está em quinto lugar, com 53 pontos, dez a menos que o time do Parque São Jorge e luta diretamente por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O Goiás, vice-líder tem 57, enquanto o Inter soma 56 e o Fluminense, 54. Sábado, a equipe do Palestra Itália joga no Ceará, diante do Fortaleza, que nos últimos seis jogos só conseguiu dois pontos. Depois, o Palmeiras terá três adversários que brigam para não cair para a Série B: Figueirense (em casa), Atlético-MG (fora) e Flamengo (casa). ?Nada está perdido?, afirmou o volante Marcinho Guerreiro, um dos melhores do clássico. ?Como estou dizendo desde o início do campeonato. Três pontos valem a mesma coisa, independente do adversário?, afirmou Leão. Para a partida contra o Fortaleza, o treinador do Palmeiras não poderá contar o zagueiro Daniel, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Leonardo Silva e Gláuber brigam pela vaga. O reforço será o atacante Marcinho ? artilheiro do time no Brasileiro, com 17 gols ? , que, suspenso, não enfrentou o Corinthians e foi substituído por Cláudio. O Palmeiras terá mais uma semana de treinamentos. Na sexta-feira, o time faz a última preparação antes da viagem para a capital cearense às 7 horas na Academia de Futebol. Atenção - Durante a semana Leão vai tentar minimizar alguns defeitos que o time apresentou diante do Corinthians. Um deles foi a falta de atenção no rebote do goleiro Fábio Costa. O técnico alertou os jogadores de ataque, que deveriam ter se posicionado melhor. ?Faltou atenção em alguns lances que poderiam ter sido aproveitados.? Leão também não gostou da produção dos laterais Correa e Fabiano. Segundo o treinador, a equipe chegou pouco à linha de fundo e os cruzamentos não tiveram o efeito desejado. Correa, que vinha sendo utilizado como volante, ficou com a vaga na lateral-direita que era de André Cunha nas vésperas do clássico. Leão decide nos coletivos da semana se mantém a alteração na equipe.