Palmeiras acusa São Paulo de 'roubar' jogador de 17 anos

O Palmeiras estuda ir à Justiça contra o São Paulo para recuperar um jogador de 17 anos que teria sido 'roubado' pelo rival. O atacante Rodrigo Pereira de Oliveira foi procurado por um dirigente do time tricolor logo após um jogo entre as duas equipes, semana passada, pelo Paulista Sub-17. Desde então, sumiu do Palmeiras. Veja também: Edmundo tem salário atrasado no Palmeiras, mas não reclama Como Rodrigo não tinha contrato profissional com o clube alviverde, a transferência teria sido imediata. A diretoria palmeirense nem tem a confirmação de que Rodrigo já esteja treinando com as equipes de base do São Paulo, mas amigos do jogador garantem que ele está no time tricolor. O São Paulo não confirma a contratação. A diretoria das equipes de base do time tricolor está na Inglaterra, acompanhando a equipe Sub-17 num torneio, mas o supervisor de futebol Marco Aurélio Cunha deu seu parecer sobre o assunto. "O que é aliciamento e o que é interesse na contratação de um jogador? Se o Real Madrid está de olho no Breno, o São Paulo não pode ir atrás de outro jogador?" O caso já está sendo analisado por Luiz Roberto Castro, advogado do Palmeiras. O clube vai fazer de tudo para resgatar Rodrigo. "Estamos estudando as medidas cabíveis e não descartamos ir à Justiça", diz o diretor de futebol Savério Orlandi.