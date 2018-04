Palmeiras admite erro e reduz preços dos ingressos

Nobre explicou que o ingresso de arquibancada custará R$ 40 e o de cadeira numerada será vendido por R$ 120, com o sócio-torcedor pagando meia, no jogo deste sábado contra o América Mineiro, em Itu. Na próxima terça-feira, novamente no Novelli Júnior, os preços serão ainda mais baixos, com entradas para a arquibancada custando R$ 20 e para a cadeira numerada sendo vendida por R$ 80.

"Essa diretoria, como já falei em outras ocasiões, está em constante autoanálise das suas medidas. Tenho certeza de que a torcida dará a resposta e lotará os dois jogos", disse Nobre. "O preço foi polêmico na diretoria. Tomaremos outras corrente que passará por nova avaliação", completou. "Se o problema foi esse, está resolvido".

Apesar de reconhecer o erro da diretoria, Nobre ressaltou que o Palmeiras tem custos elevados, apesar de estar na Série B e sofre com os problemas financeiros. "O Palmeiras é Palmeiras na Série A ou na Série B. Os custos fixos permanecem os mesmos. Precisamos do público apoiando no estádio para vencermos. O time cresce com a torcida, mas precisamos equacionar as contas", comentou.