Palmeiras admite processar a Fifa O Departamento Jurídico do Palmeiras vai se reunir nos próximos dias para estudar a possibilidade de entrar com uma ação na Justiça contra a Fifa por perdas e danos. Embora não tenham chegado a um número exato, os dirigentes sabem que o prejuízo do clube será muito grande. O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, havia planejado o ano com toda a atenção voltada para o Mundial. A Libertadores não vinha sendo encarada com tanta importância. Os reforços que chegariam para a competição não serão mais contratados. Alex, que teria o empréstimo do passe prorrogado até o fim do torneio, deverá voltar ao Parma no mês de julho. A possibilidade de ele permanecer no Palestra Itália não é grande. O clube italiano deve pedir pelo menos US$ 10 milhões para negociar seu passe. O La Coruña, da Espanha, tem interesse no jogador. As passagens e o hotel na Espanha já haviam sido reservados pela diretoria do clube, outro problema para ser resolvido pelos palmeirenses. Explicações - A Fifa mostrou que se abalou com o adiamento do Mundial de Clubes. Em nota oficial, a entidade utilizou alguns argumentos injustificáveis para explicar o fracasso do evento. O presidente Joseph Blatter destacou que o período em que seria realizado o Mundial era inconveniente, alegando que vários campeonatos europeus estariam em fase decisiva. A competição, porém, foi anunciada pela entidade há cerca de um ano e todos já conheciam o calendário dos principais centros futebolísticos. A difícil situação econômica dos países de origem de alguns clubes também foi outro empecilho para a realização do Mundial, segundo Blatter. Por fim, ele admitiu que a a falência da ISL comprometeu todas as tentativas da Traffic, sua sócia na comercialização do evento, negociar com patrocinadores. "A decisão de não realizarmos esse evento, como havia sido programado, foi tomada com base em vários fatores", afirmou Blatter.