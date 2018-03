Palmeiras admite trazer Romário A possibilidade de que Romário defenda o Palmeiras no segundo semestre foi comentada pelo diretor de futebol do clube, Sebastião Lapola, neste domingo. "O jogador nos foi pedido pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. Só que sua pretensão salarial está acima do que podemos pagar", revelou. O dirigente reconheceu, no entanto, que o atacante demonstrou interesse em jogar no Parque Antártica. "Como baixou sua proposta, o negócio pode até acontecer. Não é impossível contratá-lo."