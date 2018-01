Palmeiras adverte Magrão e Anselmo A diretoria do Palmeiras decidiu advertir o volante Magrão e o atacante Anselmo pelas divergências entre ambos na tarde de terça-feira. Na ocasião, o segundo afirmou não merecer a reserva pelo que estava produzindo em campo e declarou seu descontentamento por não estar sendo visto como um atacante cabeceador na equipe. O volante, por sua vez, considerou que o colega quebrou o pacto firmado entre os atletas de resolver problemas do grupo internamente. A questão resultou em uma reunião realizada após o treino da manhã desta quarta-feira entre atletas, comissão técnica e diretoria. Magrão e Anselmo receberam uma advertência. Em caso de reincidência, ambos poderão ser multados pelo clube, conforme o novo código disciplinar interno. O técnico Jair Picerni considerou que a atitude de Anselmo foi infeliz. ?Não é nesta comissão (a imprensa) que ele tem de fazer reivindicação. É na minha comissão: campo." O treinador se mostrou preocupado com uma imagem de desorganização que estes e outros episódios disciplinares estão criando no Palmeiras. ?Dá impressão que tudo aqui é uma bagunça. Mas eu garanto que no trabalho do dia-a-dia as coisas não são assim." Sobre Anselmo, Picerni avaliou que o jogador fez boas partidas pelo time, assim como também não rendeu o esperado nas ocasiões as quais foi bem marcado. Segundo o treinador, Anselmo já o procurou em algumas ocasiões para conversar. ?Ele bateu na porta do meu apartamento na concentração e uma vez aqui na Academia." Picerni ressaltou que, na ocasião, explicou que o que gostaria dos jogadores de ataque é que eles cheguem ao gol com velocidade.