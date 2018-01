Palmeiras aguarda chegada de Guerra para realizar exames e assinar contrato

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Palmeiras está perto de anunciar Alejandro Guerra. Aos 31 anos, o meia do Atlético Nacional, da Colômbia, é esperado pelo clube nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato.

Com a negociação muito bem encaminhada desde a última semana, o venezuelano inclusive participou de uma festa de despedida promovida por amigos e torcedores da equipe de Medellín, no domingo.

Em entrevista para a versão colombiana do jornal "AS", o presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta falou sobre o assunto.

"Queríamos continuar com ele (Guerra) pelo que representa a nível futebolístico e como ser humano, mas existem demandas do futebol internacional. Não existe nada oficialmente fechado, o que se tem é um pré-acordo com o Palmeiras. Esperamos que com os dias fechemos a negociação. Não está 100% concluída. Não sabemos se fecha ou não, mas sim, existem bases e um avanço importante no negócio", declarou.

Após fazer grande Libertadores neste ano, quando se sagrou campeão pelo clube colombiano, Guerra passou a ser disputado por diversas equipes, entre elas o Santos, mas o Palmeiras levou a melhor. Os valores do acerto, bem como o tempo de contrato, entretanto, não foram revelados.

Oficialmente o clube paulista já acertou as chegadas de Raphael Veiga, Hyoran e Keno.