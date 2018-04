Palmeiras aguarda exames médicos para anunciar Gabriel

O Palmeiras acertou com o sétimo reforço para a próxima temporada. Trata-se do volante Gabriel, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e conseguiu se desligar do clube carioca na Justiça, alegando falta de pagamento de salários. Ele foi filiado ao Monte Azul, equipe do interior de São Paulo, e apalavrou contrato de dois anos de empréstimo com o clube paulista. Gabriel ainda não assinou contrato nem foi oficializado pelo Palmeiras porque precisa passar por exames médicos, algo que pode acontecer ainda nesta sexta.

Gabriel tem 22 anos, disputou 123 partidas pelo Botafogo e, embora o time tenha sido rebaixado no Brasileirão, acabou como um dos destaques da equipe carioca. Incomodado com o atraso de três meses de salários e do depósito do FGTS, o jogador entrou na Justiça e conseguiu deixar o clube de graça. Além do Palmeiras, o Cruzeiro também mostrou interesse pelo jogador.

Confirmando o acerto com Gabriel, ele será o segundo jogador do Botafogo que chega ao Palmeiras de graça, após se desligar na Justiça. Antes, o lateral-direito Lucas fez o mesmo. O meia Daniel andou pelo mesmo caminho, mas não deu certo. O problema foi uma lesão no joelho que fará com que ele fique longe dos gramados até março e o Palmeiras não quis esperar.

No total, o Palmeiras já contratou seis jogadores. Além de Lucas, chegaram ao clube o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.