Palmeiras aguarda sinal de Christian No Palmeiras, o atacante Christian apareceu na Academia de Futebol após uma semana e assinou os documentos relativos ao pagamento do salário do mês de maio, de R$ 60 mil. O atacante deve viajar para a França para conversar com os dirigentes do Bordeaux, proprietário de seus direitos federativos. ?O Christian está tentando ganhar o passe na Justiça e só depois vamos conversar com ele?, disse o diretor de Futebol Sebastião Lapola. O volante Claudecir está acertando contrato com a direção do São Caetano. Entre o clube do ABC e a diretoria do Palmeiras o negócio está fechado. ?Estou frustrado por deixar o Palmeiras, mas quem sabe algum dia eu volte. Não sei o motivo pelo qual estou saindo, minhas últimas atuações no Torneio Rio-São Paulo foram boas?, afirmou Claudecir. O treinador Vanderlei Luxemburgo mostrou-se preocupado com o meia Lopes, multado pela diretoria por ter chegado uma hora e meia atrasado ao treinamento de quarta-feira. ?O problema é que sempre está acontecendo alguma coisa com ele. Quem sabe se, perdendo dinheiro, ele possa melhorar.? Alguns jogadores, como César, Alexandre, Lopes e Claudecir, estão sem receber o direito de imagem. A diretoria alega não ter recebido as notas fiscais dos jogadores para efetuar o pagamento.