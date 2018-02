Palmeiras ainda acredita no título Confiança segue sendo a palavra de ordem no Palmeiras. Apesar do empate com o Vasco (0 a 0), no domingo, e o fato de o STJD ter remarcado dois jogos do Corinthians ? líder com 7 pontos à frente do Alviverde ?, no clube todos ainda falam em disputar o título do Campeonato Brasileiro. ?Quem garante que o Corinthians vai ganhar os dois jogos??, indaga o goleiro Marcos. E emenda. ?E eles ainda vão ter vários jogos complicados, quatro clássicos, inclusive o confronto com a gente.? Marcos, acredite, até vê coisas boas no fato de o Corinthians ter de enfrentar Santos e São Paulo novamente. ?Todos estão dizendo que eles vão ganhar, mas se eles perderem estes clássicos, vão ficar abalados?, acredita. Apaixonado por futebol a ponto de assistir o duelo de todos os concorrentes, Marcos garante que não vai ficar à frente da televisão torcendo contra o arqui-rival. ?Não vou perder tempo ?secando? os outros. Prefiro fazer um churrasco, ir para a praia?, brinca. O lateral-esquerdo Fabiano lembra das 13 rodadas restantes (39 pontos em disputa) para dizer ser cedo para apontar um favorito. E, também, como motivação. ?O campeonato é longo e muita coisa ainda vai acontecer. Não podemos desanimar.? Em suas previsões, entretanto, vencer Paysandu, quarta-feira, e Botafogo, no domingo, tornou-se obrigação. ?Daqui para frente, empates são resultados ruins. Temos de vencer todas, pois se deixarmos um adversário disparar, não conseguimos mais buscar?, enfatiza. A luta de Fabiano no momento, porém, é demonstrar à diretoria palmeirense que tem condições de seguir no clube em 2006. Seu contrato por empréstimo vence em 31 de dezembro. Daqui a 15 dias, Lúcio volta aos treinos. Para piorar, a contratação de Léo segue sendo bastante cogitada nos bastidores do clube. O atual titular demonstra tranqüilidade, mesmo ainda não vem sendo procurado por dirigentes. ?Primeiro vou falar com quem cuida da minha carreira (o empresário Juan Figer, dono de 75% de seus direitos federativos), depois procurar o Palmeiras?, afirma, já fazendo lobby para seguir. ?Quem não gostaria de seguir num clube com esta estrutura, que disputará muitos títulos em 2006?? O atacante Dagoberto, que domingo voltou a defender o Atlético-PR após um ano se recuperando de contusão, pode ser reforço em 2006. Pessoas ligadas ao Palmeiras estiveram em Curitiba no fim de semana observando o jogador.