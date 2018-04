Palmeiras ainda aguarda por acerto com Vagner Love

O Palmeiras ainda aguarda por um acerto com o atacante Vagner Love, do CSKA Moscou. A diretoria espera por uma resposta dos russos para saber se a proposta de empréstimo será aceita. O jogador chegará nos próximos dias ao Brasil para definir a situação.

A assessoria de imprensa do Palmeiras divulgou uma nota na noite desta quinta-feira. "Em conversa com o vice-presidente, Gilberto Cipullo, a assessoria foi informada de que o clube continua aguardando a liberação do atacante."

A meta do Palmeiras é envolver alguns jogadores para tentar o empréstimo - nenhum titular, segundo a diretoria. O nome de Obina foi cogitado nesta quinta-feira para uma possível troca com Vagner Love.

Cipullo, no entanto, não confirmou a informação. "Sobre os nomes de jogadores que a imprensa tem especulado, o Palmeiras não confirma a negociação com nenhum deles. Todos no clube estão focados no clássico do próximo domingo, contra o São Paulo."

O Palmeiras teria oferecido R$ 400 mil mensais para Vagner Love - parte desse valor seria pago com produtos de marketing.

A definição sobre a contratação do atacante deve acontecer até a próxima segunda-feira, quando a janela de transferências para o exterior será encerrada.