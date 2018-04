Palmeiras ainda aguarda por acerto com Vágner Love

A assessoria de imprensa do Palmeiras divulgou uma nota na noite desta quinta-feira. "Em conversa com o vice-presidente, Gilberto Cipullo, a assessoria foi informada de que o clube continua aguardando a liberação do atacante".

A meta do Palmeiras é envolver alguns jogadores para tentar o empréstimo - nenhum titular, segundo a diretoria. O nome de Obina foi cogitado nesta quinta-feira para uma possível troca com Vágner Love.

Cipullo, no entanto, não confirmou a informação. "Sobre os nomes de jogadores que a imprensa tem especulado, o Palmeiras não confirma a negociação com nenhum deles. Todos no clube estão focados no clássico do próximo domingo, contra o São Paulo".

O Palmeiras teria oferecido R$ 400 mil mensais para Vágner Love - parte desse valor seria pago com produtos de marketing. A contratação do atacante deverá ser definida até a próxima segunda-feira, quando será encerrada a janela de transferências para o exterior.