Palmeiras ainda aguarda por Daniel O Palmeiras viveu um dia de contrastes nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Enquanto o médico Maurício Bezerra anunciava que o zagueiro Daniel está fora da partida contra o Marília no sábado ? que pode definir a promoção do time para a Primeira Divisão ? o meia Pedrinho comemorava, depois de meses, a participação em um treino sem sentir dor na região próxima do joelho. ?O Daniel teve uma ruptura parcial do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai passar por um tratamento convencional?, explicou o médico. Segundo ele, o zagueiro está passando por tratamento intensivo e fisioterapia desde esta terça-feira. Bezerra afirmou que ainda há esperança de que o jogador participe das outras duas partidas do time se a recuperação for positiva, mas existe também o risco do tratamento não ter o efeito esperado e ele ser obrigado a passar por uma cirurgia para corrigir o problema. Quanto a Pedrinho, depois de muita polêmica e a decisão da diretoria do clube de proibir os médicos de falar sobre o caso do jogador, há o que comemorar. ?Descobrimos, depois de novos exames, que o problema não era tendinite como se pensava mas um nervo inflamado próximo do joelho esquerdo, que doía quando eu flexionava.? O jogador diz que, depois de meses, conseguiu participar de um treino sem sentir nenhuma dor e tem esperanças de estar no banco contra o Marília. A descoberta da inflamação, segundo Pedrinho, foi feita pelos médicos do clube, que contaram com a assessoria do cirurgião Gilberto Camanho, que operou o joelho do volante Alceu. ?Depois que tive o tratamento adequado, parou de doer. Para mim é uma satisfação poder voltar por que só Deus sabe do esforço que tenho feito para isso.? Enquanto isso, o zagueiro Glauber se prepara para o desafio de substituir Daniel em um jogo decisivo. O jogador espera deixar para trás as expulsões que teve em suas primeiras oportunidades no time e diz que já tem sido orientado pelo técnico Jair Picerni sobre o posicionamento na marcação de bolas aéreas.