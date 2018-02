Palmeiras ainda espera dinheiro do Love O dinheiro da venda de Vágner Love ainda não chegou - muito menos os empresários portugueses que negociam a transferência do jogador para o CSKA, da Rússia. Por isso mesmo, o presidente Mustafá Contursi continua dizendo que o atacante vai continuar o seu trabalho no Palmeiras. "O que eu disse a vocês sexta-feira ainda está valendo", repetiu o presidente à Agência Estado, por telefone, no começo da noite desta quarta-feira. "Temos uma carta deles (os empresários portugueses) garantindo certas obrigações. E eles têm uma carta do Palmeiras se comprometendo a fazer a sua parte. Enquanto esses acordos já estabelecidos não se cumprirem, o Vágner continua com a gente", explicou. A novidade é que o Palmeiras vai receber a parte dele (R$ 15 milhões) praticamente no ato - metade à vista e o restante em 30 dias. Além disso, o clube, por ser o formador do atleta, terá direito a uma participação de 10% numa futura negociação, e outros 5% nas seguintes, até que Vágner complete 24 anos. Mustafá conseguiu que o jogador faça os exames médicos de rotina no Brasil. O presidente do CSKA, Yevgeni Gimer, gostaria que Vágner se submetesse a um exame numa clínica em Munique, com a qual o clube russo mantém convênio. O impasse, no entanto, não deverá interferir no desfecho do negócio. De outra parte, o presidente palmeirense não tem pressa para negociar o atacante. "Aliás, nem sei de onde vocês tiraram a informação de que os empresários portugueses estariam hoje aqui no Brasil. Se vieram, não estão aqui no clube. Na minha frente estão alguns companheiros de diretoria", contou Mustafá. A maior preocupação de Mustafá, hoje, é com a situação de Jardel. O atacante assinou contrato por três meses com o Palmeiras, já cumpriu o primeiros 30 dias e ainda não teve a situação regularizada. Pelo acordo assinado entre as partes, ele só começaria a receber o seu salário a partir do momento em que estivesse livre para jogar. O seu empresário, Luiz Augusto, diz que a documentação já foi encaminhada à CBF. A entidade assegura que a papelada ainda não chegou. O prazo dado pela Fifa para liberar Jardel de seu vínculo com o Ancona, da Itália, é 30 de junho. Se o problema não for resolvido até a próxima semana, o Palmeiras vai sugerir que o contrato atual seja rasgado e um novo compromisso seja assinado, pelo mesmo prazo de duração e salário (R$ 60 mil). Por todas essas questões, Jardel ainda nem foi apresentado oficialmente pelo clube. O atacante está orientado a não dar entrevistas, mas continua treinando fisicamente. Segundo o preparador físico Valmir Cruz, Jardel perdeu 4,5 quilos. No visual, porém, ainda parece estar um pouco acima do peso.