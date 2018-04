Palmeiras ainda espera retorno de Valdivia em campo

SÃO PAULO - Mesmo com tantos problemas pessoais na temporada e uma série de lesões que o tiraram dos campos, Valdivia ainda está nos planos do Palmeiras para 2012. Os dirigentes do clube sabem que o meia chileno ainda não deu o retorno esperado, mas o Palmeiras está disposto a dar uma segunda chance para o Mago. Basta Valdivia decidir se pretende voltar a se dedicar ao futebol.

Na avaliação da comissão técnica, Valdivia não está envolvido com o Palmeiras como deveria. O gerente de futebol César Sampaio pretende ter uma conversa franca com o meia, cortado da seleção chilena por indisciplina semana passada.

"Vamos conversar com ele para saber o que o Valdivia quer da vida. Mas apostamos muito no jogador. Se ele estiver focado no futebol, vai permanecer no Palmeiras", afirmou o dirigente de forma bastante clara.