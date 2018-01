Palmeiras ainda luta para ter Nenê O Palmeiras ainda não desistiu de contratar o atacante Nenê, do Paulista: nesta semana deve acontecer uma outra reunião em São Paulo entre os presidentes dos dois clubes, Mustafá Contursi e Eduardo Palhares, com perspectivas de sucesso. Mustafá tentava convencer Palhares que o reempréstimo de Nenê poderia ser um bom negócio, já que o Campeonato Paulista será bem curto. O Palmeiras ainda conta com a boa vontade do próprio jogador, que já manifestou interesse em continuar no Parque Antártica. Nas primeiras rodadas de negociação, Palhares foi intransigente. Só admitia deixar Nenê no Palmeiras se o negócio fosse feito em definitivo - o que esfriou o assunto. Mas como o Paulista não recebeu nenhuma proposta concreta, é possível que o presidente do clube do interior mude sua posição e prorroge o contrato de empréstimo do atacante.