Palmeiras ainda não oficializou Estevam O anúncio oficial da contratação de Estevam Soares como novo técnico do Palmeiras ainda não havia saído até às 20h desta segunda-feira, mas o treinador deu declarações durante o dia falando de seu novo emprego. Elogiou o elenco, disse que o Palmeiras poderia brigar por qualquer título e chegou até a dizer que poderia testar Vágner Love e Jardel jogando juntos. Estevam chegou no meio da manhã de Curitiba, onde comandou a Ponte Preta na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. Passou na sede do clube campineiro, acertou o desligamento com a diretoria da Ponte, e foi para São Paulo, onde teve uma reunião com Mustafá Contursi. Durante o dia, circulou a versão de que o presidente palmeirense iria demorar para acertar o contrato, irritado porque Estevam havia vazado a informação sobre sua contratação no domingo. O treinador se defendeu. "Eu tive contato com intermediários e dei as informações que eu achava que deveria dar", disse. Prestes a completar 48 anos, Estevam tem uma década de experiência como treinador, mas nunca passou por clubes grandes. Rodou pelo interior paulista, em clubes como a Inter de Limeira, Matonense e Guarani, e pelo Nordeste, como o América-RN e o CSA. Em 2002, passou pelo Olympic do Líbano.