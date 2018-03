Palmeiras ainda negocia com Paulo Baier O Palmeiras continua negociando a contratação do lateral Paulo Baier, do Criciúma. Hoje, o presidente do clube catarinense, Moacir Fernandes, nomeou o empresário Neco Cirne para procurar os dirigentes do clube paulista e negociar. A proposta do Criciúma para liberar o jogador está definida: R$ 300 mil mais os empréstimos do atacante Anselmo, do lateral Pedro, que está no Figueirense, e do meia Chu, do Palmeiras-B. "Nesse valor acho difícil viabilizar a negociação. Vamos tentar reduzi-lo", afirmou Cirne. Paulo Baier está com 28 anos e não tem procurador. Hoje, admitiu ter sido procurado pelo Palmeiras. "Recebi um telefonema no início da semana passada, tão logo o Alessandro anunciou sua ida para a Ucrânia. Mas não sei se o presidente do Criciúma vai concordar com minha liberação, principalmente porque a campanha da equipe no Brasileiro é muito boa." O elenco do Palmeiras volta a treinar amanhã e sábado enfrenta o Remo em Belém. A vice-liderança da Série B deixou o ambiente tranqüilo. "O importante é jogar sempre, independentemente da posição. Sou volante, mas enquanto o Jair Picerni me escalar na lateral darei o melhor de mim. Estou correspondendo", afirmou Correia.