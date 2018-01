Palmeiras ainda procura 3 reforços Após a derrota no amistoso contra o Etti Jundiaí, por 1 a 0, na entrega das faixas ao Campeão da Série A2, o Palmeiras sai ao mercado em busca de reforços. O diretor de Futebol, Sebastião Lapola, admitiu que a equipe precisa de um atacante, um lateral-esquerdo e um meia, antes da estréia na Copa Mercosul, dia 25, contra o Universidad de Chile, em Santiago. Ele afirmou que o elenco atual é "bom, mas faltam três elementos". Enquanto a situação de Fábio Júnior não se resolve, por causa do caso do passaporte falso, o clube negocia com o atacante Donizete, do Botafogo-RJ. "É experiente e joga bem", disse Lapola. Nos vestiários, ontem, em Jundiaí, havia boatos de que Dodô, do Santos, poderia também assinar. O goleiro Sérgio, um dos destaques em Jundiaí, desmentiu que tenha sido procurado pelo Corinthians. O técnico Celso Roth disse que solicitou à diretoria prioridade na lateral esquerda e na meia. Ele vai fazer mais dois amistosos, na quarta-feira com a Internacional, de Limeira, e no sábado, com o Londrina. "Precisamos dar ritmo de jogo aos jogadores. Temos de treinar para arrumar a equipe."