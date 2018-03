Palmeiras ainda quer Lúcio Flávio A diretoria do Palmeiras, não confirma, mas ainda não desistiu de reforçar a equipe de Jair Picerni contratando mais um meia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O diretor de Futebol do Atlético-MG, Eder Aleixo, confirmou que o clube mineiro foi contactado pelos dirigentes do time do Parque Antártica, interessados na contratação de Lúcio Flávio. ?Vai depender da disposição do Atlético-MG em liberá-lo?, disse o procurador do jogador, Nei Santos, que nesta quinta-feira estava em São Paulo. Para ele, ainda há esperanças de o jogador defender o Palmeiras, embora Eder tenha declarado que não é intenção da equipe mineira abrir mão do jogador, pois o Campeonato Brasileiro é longo e o time precisa de um bom grupo de apoio. O fato é que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebe inscrições para a Segunda Divisão até terça-feira e Lúcio Flávio não foi relacionado para a partida contra o Corinthians, disputada quarta-feira, um indício que o jogador não tem tido espaço. Em Minas, os comentários são de que o meia, apesar de gostar do Atlético-MG, vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol paulista ? já atuou no São Paulo.