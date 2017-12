Palmeiras ainda sonha com Libertadores Numa atitude surpreendente, cinco jogadores palmeirenses resolveram se dirigir em grupo à sala de imprensa do Ct, hoje, após o treino, ?para dar a cara para bater? frente aos jornalistas, como definiu o meia Juninho, ?e dizer ao torcedor que o Palmeiras ainda pode chegar à Libertadores, sim?. A idéia partiu do assessor do clube, Primo Ribeiro, e contou com o aval do técnico Leão. Os jogadores, que costumam se esconder de câmeras e microfones após derrotas como as de domingo (4 a 0 para o Atlético-PR), compraram a idéia e fizeram uma lista com os cinco que seriam encarregados de dar explicações à imprensa. Dentre os eleitos estava o argentino Gioino, que mal fala português. ?Foi uma decisão do grupo, tenho de acatar?, disse o centroavante, constrangido com perguntas que ele precisava fazer força para entender. Além de Gioino e Juninho, os volantes Corrêa e Marcinho Guerreiro, e o atacante Marcinho, foram os outros que criaram coragem para ir até o ?paredão? dos jornalistas. Segundo Juninho, que é quem se expressa melhor dentro do grupo, a atitude serve para ?evitar que especulações sejam criadas, coisa que acontece quando a gente se esconde?. Dentre os boatos rechaçados pelos jogadores, está o de uma suposta lista de dispensa. ?O Leão já falou para a gente que isso não existe. Tenho certeza que ele falou isso para vocês (jornalistas) também. E se o homem que manda diz que não existe lista, como é que sai uma notícia que fala exatamente o contrário??, perguntou Juninho, indignado. Corrêa também estava irritado ? principalmente com a repercussão que teve o protesto de um grupo de torcedores no aeroporto de Congonhas, domingo à noite, no desembarque do time após a humilhante derrota em Curitiba. ?Ao contrário do que andaram falando por aí, não houve agressão nenhuma. Lógico que é chato a gente ouvir a cobrança, mas isso acontece?. Marcinho emendou: ?Torcedor tem o direito de protestar, só não tem o direito de relar a mão em jogador?. Juninho também se pronunciou sobre o caso: ?O torcedor tem de entender que atrás do atleta existe um ser humano com sentimentos. Após uma derrota como essa, a gente sente vergonha do mesmo jeito que o torcedor?. Segundo Marcinho Guerreiro, ?é hora de honrar a camisa. Somos pagos para lutar até o fim. E é isso o que faremos.? Antes do treino, houve uma reunião de meia hora no vestiário. Ao contrário do que se poderia prever, Leão não pegou pesado na bronca. ?Foi uma conversa mais de motivação. O Leão é um ótimo disciplinador porque sabe dosar as coisas. Ele sabe que não é porque perdemos dois jogos que todos aqui deixaram de ter valor?, disse Juninho. O próximo jogo é contra o São Paulo, sábado, no Pacaembu. O técnico do Tricolor, Paulo Autuori, já disse que poupará nove titulares para o Mundial, em dezembro. Para Juninho, o fato de o adversário jogar com um ?mistão? não aumenta a responsabilidade de vitória do Palmeiras. ?Do outro lado, vai estar a camisa do São Paulo do mesmo jeito. Vai ser um jogo duro.? Com o Verdão seis pontos atrás do Goiás, quarto colocado, Juninho ainda acredita na classificação. ?Se vencermos quatro dos cinco jogos, vamos para a Libertadores.?