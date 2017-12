Palmeiras ainda sonha na Série B-1 O Palmeiras B ainda sonha em garantir o acesso dentro da Série B-1 - quarta divisão. O time sofreu muito para vencer o Batatais, por 1 a 0, nesta manhã de domingo, no Parque Antárctica, chegando aos 58 pontos e assumindo, temporariamente, a vice-liderança. Agora à tarde ele torce contra o Sertãozinho, que tem 57 pontos, e enfrenta o XV de Caraguatatuba, no litoral paulista. O único gol do jogo foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo, por Anselmo. Anda pela manhã, Barretos e Guapira empataram sem gols. Na cobrança de pênaltis, o Barretos ficou com o ponto extra (2 a 0) alcançando os 46 pontos, na quinta posição geral. O Guapira continua com 33 pontos, em nono lugar. Os outros cinco jogos serão realizados agora à tarde. O líder Osasco, com 60 pontos, já garantiu o acesso e folga na rodada.