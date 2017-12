Palmeiras ainda tenta acordo com Lúcio A negociação entre Palmeiras e Lúcio estão paralisadas nesse final de semana. A maior dificuldade é o contato com o jogador, que passa férias em Olinda, com familiares. O diretor de Futebol do Palmeiras Mario Giannini admitiu a dificuldade de comunicação com o representante do lateral-esquerdo, Clécio Souza, irmão do jogador. Neste sábado, Lúcio e Clécio promoveram um jogo beneficente, cuja renda seria revertida para famílias carentes de Recife. Os irmãos eram os capitães das duas equipes. Da defesa titular que conquistou a Série B, só falta Lúcio renovar. Baiano, Daniel e Leonardo já acertaram a permanência para mais uma temporada. O impasse é o acerto salarial: o clube oferece R$ 30 mil mensais enquanto o jogador pede R$ 50 mil, entre salários e luvas. Com o reforço do zagueiro Nen, do Gama, que está muito próximo do Palmeiras, a diretoria concentra esforços para buscar mais um atacante. O perfil já está traçado pela Comissão Técnica: um jogador alto, forte, com boa presença na área ? o Palmeiras não tem um jogador com essas características. O que mais se aproximava, André, não teve seu contrato renovado. Giannini adiantou que não fará nenhuma loucura para contratar este atacante. ?Não será um medalhão, nem vamos repatriar algum jogador?, avisou o dirigente. Jair Picerni entregou uma lista com três opções que estão sendo estudadas pela diretoria.