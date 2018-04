Palmeiras ainda tenta contar com Valdívia no Brasileirão

O Palmeiras não desiste de ter Valdivia nas duas últimas partidas desse Brasileirão. Nesta quarta-feira, o advogado do clube, Luiz Roberto Castro, vai entrar com um pedido no STJD para que o recurso do julgamento que puniu o chileno com cinco jogos de suspensão seja colocado na pauta de quinta do tribunal. Na segunda-feira, o caso de Valdivia já estava descartado para ser julgado nesta semana. O camisa 10 foi punido por ato hostil contra os vascaínos Alan Kardec e Thiaguinho na partida do dia 28. Domingo, o Verdão enfrenta o Internacional em Porto Alegre. "Estamos pedindo que se considere o caráter de urgência do caso. Não há mais nenhum documento do processo a ser apresentado e não há motivos para o caso não ser analisado nesta quinta", disse. A procuradoria tenta aumentar a pena para 240 dias e o Palmeiras já enviou sua resposta para o STJD. O argumento do advogado palmeirense para a redução da pena é que na decisão que puniu o jogador não se determinou quantos dos cinco jogos foram para a agressão a Alan Kardec e quantos foram para a expulsão quando Valdivia acertou Thiaguinho. "É um erro jurídico que precisa ser revisto." Valdivia já cumpriu dois jogos de suspensão. Segundo Castro, se o recurso será ou não julgado nesta quinta, cabe ao presidente do STJD, Rubens Approbato Machado, decidir. O advogado reconhece que não será fácil. "O ‘não’ a gente já tem. Temos de tentar tudo." Por telefone, Approbato disse que não estará na presidência da sessão desta quarta, e que ficará a cargo de Virgílio Augusto da Costa Val, seu substituto, a decisão sobre o pedido do Palmeiras.