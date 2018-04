Palmeiras ainda tenta última cartada para ter Valdivia

Ainda há uma pequena esperança de a torcida do Palmeiras ver Valdivia em ação nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o meia chileno será julgado novamente, desta vez no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). É o último recurso dos advogados do Palmeiras para tentar diminuir a pena de cinco jogos imposta ao meia chileno, condenado pelo STJD por agredir dois jogadores do Vasco, na partida realizada no dia 28 de outubro, em São Januário, no Rio. "Ainda acredito que ele possa ter a pena reduzida", comentou o técnico Caio Júnior. Valdivia já cumpriu dois dos cinco jogos da punição imposta pelo STJD. O terceiro será contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. E o quarto seria diante do Atlético-MG, dia 2 de dezembro, no Palestra Itália. Ou seja: se os advogados do Palmeiras não conseguirem sucesso na redução da pena, o jogador ainda ficaria "devendo" um jogo de gancho para a próxima temporada. Futuro A não ser que Valdivia receba seja liberado para atuar nas duas últimas rodadas do Brasileirão, a chance de ele voltar a jogar com Edmundo no Palmeiras é quase zero. A diretoria palmeirense não demonstra interesse em renovar com Edmundo para 2008 e a transferência de Valdivia para a Espanha é dada como certa nos bastidores do clube - apesar de ninguém confirmá-la oficialmente. Se não ocorrer duas grandes reviravoltas - nas situações de Edmundo e Valdivia -, a torcida palmeirense ficará mesmo órfã da dupla. "É uma pena, mas, infelizmente, eles nem puderam jogar juntos por muitas partidas neste ano", lamentou Caio Júnior. Fosse por convocação de Valdivia para a seleção chilena, lesão de Edmundo ou suspensão de um dos dois, o técnico do Palmeiras quase não teve a chance de escalá-los juntos. Das 58 partidas que o time fez na temporada, só em 20 delas Valdivia e Edmundo estiveram em campo ao mesmo tempo - praticamente um terço dos jogos. O rendimento da equipe com eles juntos é ótimo. No total, somando Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão, o Palmeiras conquistou 65% dos pontos que disputou com Edmundo e Valdivia em campo, 13% a mais que a média do time sem a dupla. Negócios A maior prova de que ambos devem sair em janeiro está na incansável busca da diretoria palmeirense por novos meias. Thiago Neves, do Fluminense, foi o primeiro - assinou até um pré-contrato com o clube, mas depois voltou atrás e agora aguarda uma decisão da Justiça para saber onde jogará em 2008. Diante do impasse judicial envolvendo Thiago Neves, a diretoria do Palmeiras iniciou há 20 dias a "Operação Chile": o diretor Genaro Marino e o gerente de futebol Toninho Cecílio foram ao país vizinho para encontrar um substituto para Valdivia. Gostaram de Carlos Villanueva, do Audax, e Gonzalo Fierro, do Colo-Colo. Genaro Marino e Toninho Cecílio dizem não ter feito propostas, mas os dirigentes do Audax e do Colo-Colo admitiram que, pelo valor que o Palmeiras ofereceu, não fecharão negócio. Os dirigentes palmeirenses querem pagar menos de R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos de Villanueva ou Fierro - ambos da seleção chilena. O último nome a surgir como possível reforço palmeirense também veio do exterior: o argentino Gastón Fernández, do San Lorenzo. Um DVD com lances do meia-atacante de 24 anos já foi analisado pela diretoria. "Há ainda outras fitas que recebemos", contou Genaro Marino.