Palmeiras alcança mais de R$ 10 milhões em bilheteria

Após ganhar o prêmio de melhor estádio do ano, pela pesquisa Stadium DataBase, o Palmeiras continua superando marcas com o Allianz Parque. Além da quinta vitória consecutiva, a partida contra o Bragantino fez com que o alviverde superasse em apenas cinco jogos o público e renda conquistados em todo o último título paulista do Palmeiras, em 2008.

À época, durante a campanha que levou o clube ao título, foram realizados apenas seis jogos no Palestra Itália (a equipe de Luxemburgo teve 11 jogos como mandante na competição) alcançando um público de 134.121 torcedores. O antigo estádio passou por reformas e foi utilizado pela primeira vez apenas na 11º rodada do torneio, contra o Rio Preto, após passagens por estádios em Barueri, Piracicaba e São José do Rio Preto. O Palmeiras ainda jogaria o clássico contra o São Paulo, vencido por 4 x 1, em Ribeirão Preto, antes de ter uma sequência no Parque Antártica.

Nesta temporada, no sexto jogo do Palmeiras em sua nova arena, quinto como mandante,o público alcançou a marca de 157.572 presentes. Apesar de não ser mandante na estreia do clube no Paulistão, o Audax Osasco mandou a partida para a Arena do Palmeiras, que colocou 24.895 torcedores no estádio.

Se a média de público durante a reta final de competição no antigo Palestra Itália foi de 22.353 pessoas, na nova arena é de 26.252 torcedores ainda no início do torneio, número que deve aumentar em breve com os últimos clássicos e a fase final da competição.

Outro número superado, ainda na partida contra o Capivariano, foi o da renda obtida com venda de ingressos. Durante todo o Paulistão de 2008, o Palmeiras angariou R$ 6.235.365 milhões até o título contra a Ponte Preta. Neste sábado, o clube alcançou a marca de R$ 10.348.668 com bilheteria. Com isto, o Ticket médio dos torcedores em 2008 ficou em R$ 30,56. Este ano, até o momento, o Ticket médio do palmeirense está avaliado em R$ 76,18.

Allianz Parque - Campeonato Paulista 2015

1 - Audax Osasco 1 x 3 Palmeiras*

Estádio Allianz Parque, São Paulo São Paulo

Público 24.894

Renda R$ 1.655.220,00

2 - Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta

Estádio Allianz Parque, São Paulo São Paulo

Público 24.695

Renda R$ 1.765.765,00

3 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians

Estádio Allianz Parque, São Paulo São Paulo

Público 28.869

Renda R$ 2.646.893,75

4 - Palmeiras 3 x 0 Rio Claro

Estádio Allianz Parque, São Paulo São Paulo

Público 17.528

Renda R$ 1.134.780,00

5 - Palmeiras 2 x 0 Capivariano

Estádio Allianz Parque, São Paulo São Paulo

Público 32.134

Renda R$ 2.578.175,00

6 - Palmeiras x Bragantino

Estádio Allianz Parque, São Paulo São Paulo

Público 29.452

Renda R$ 2.223.055,00

Todos os jogos são válidos pela primeira fase da competição*