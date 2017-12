Palmeiras: ameaça assusta elenco Os jogadores do Palmeiras estão apavorados. Reuniram-se para querer fazer valer seus direitos, como ter 30 dias de férias, e agora temem represálias do presidente do clube, Mustafá Contursi. O dirigente já demitiu o atacante Renaldo. E ainda fala em mandar embora mais gente que esteja insatisfeita. Tudo isso às vésperas do jogo contra o Figueirense, no domingo, em Florianópolis (SC) - jogo decisivo para um time que está a quatro pontos do líder do Brasileirão, o Atlético-PR. Mustafá não engoliu a participação de 11 palmeirenses numa reunião no Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, segunda-feira. A intenção do Sindicato era discutir e reivindicar, dentre outras coisas, férias de 30 dias. No Palmeiras as férias serão de 15 dias (20 de dezembro a 4 de janeiro). Para Mustafá, a simples presença dos palmeirenses na reunião já foi uma afronta a seu comando. E o fato de ter sido notificado depois e formalmente pelo Sindicato sobre o teor da reunião foi a gota d?água. Renaldo foi o primeiro a ser demitido porque, em seu contrato, não havia multa rescisória (o Palmeiras não lhe pagou nada e ainda economizou R$ 140 mil, referentes aos dois meses de salário que teria a receber até o fim de seu contrato, em dezembro). Mustafá já disse que quer demitir também os outros dez que foram à reunião. Dentre os ?sindicalistas?, estão os líderes do elenco, Sérgio e Magrão. Nesta sexta-feira, no programa Arena SporTV, Mustafá disse: "Queremos acabar com esse movimento que parece ter surgido dentro do próprio Palmeiras e que passa a impressão de o clube não cumpre com suas obrigações". As ameaças de Mustafá logo chegaram aos ouvidos dos jogadores, que treinaram sob um clima de pavor. O simples atraso do volante Magrão (que teve de levar um de seus dois filhos ao hospital, para tratar de uma bronquite) deu margem a boatos de que o jogador também teria sido demitido. Até o técnico Estevam Soares se sente ameaçado. "Não vou negar que esse clima atrapalha", diz ele, lembrando também as demissões ainda inexplicadas do preparador físico Walmir Cruz e do assessor Guilherme Prado, semana passada. "Isso tudo só não pode nos desviar de nosso objetivo, que é o título". Apavorado, Sérgio procurou ainda pela manhã o diretor de Futebol Mário Giannini. Foi pedir uma conversa urgente com Mustafá para tentar "acabar com o mal-entendido". A reunião seria nesta sexta-feira à noite. "Queremos deixar claro que não temos nada contra o Palmeiras. Só estivemos na reunião porque fomos convidados. Não sabíamos que iria acontecer tudo isso". Até quem não foi ao Sindicato está com medo. É o caso do zagueiro Nen. Seu contrato expira em dezembro e o Gama, clube ao qual é vinculado, pede R$ 2 milhões ao Palmeiras para lhe vender em definitivo. "Com todas essas mudanças, não sei o que pode acontecer comigo", diz Nen, apontado por Magrão como um dos melhores jogadores do time, atualmente.