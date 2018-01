Palmeiras ameaça não jogar Brasileiro O Palmeiras ameaça não disputar o Campeonato Brasileiro de 2003. Isso ocorrerá se for constatada irregularidade no registro do jogador Wendell e o Flamengo for mantido na Série A. Pelo regulamento do campeonato, o time carioca perderia cinco pontos por jogo em que utilizou o atleta e seria rebaixado no lugar da Portuguesa - 23ª colocada no torneio. De acordo com o diretor-jurídico do Palmeiras, Antônio Carlos Corcione, o clube vai se rebelar caso nada seja feito. Ele acredita que o mesmo será feito com os outros três clubes que caíram - Lusa, Botafogo e Gama. "Se constatada a irregularidade com o Flamengo e a Portuguesa não se mantiver na Série A, todos nós vamos querer a moralidade, não vamos aceitar essa situação, estamos olhando de muito perto o que está acontecendo nesse caso." Se nada acontecer com o Flamengo, observa Corcione, o Palmeiras e os demais rebaixados vão se achar no direito de pedir, também, um lugar na Série A. O advogado diz que o artigo da CBF que estipula que os clubes só podem recorrer depois de cinco dias após a entrega da súmula pode ter mais de uma interpretação. "Como um clube pode saber da irregularidade de um jogador adversário e recorrer nesse prazo se a documentação e o registro são de posse exclusiva da CBF?" Na opinião de Corcione, há fortes indícios de que Wendell defendeu mesmo o Flamengo sem ter condições. Na semana passada, um advogado de Fortaleza especializado em Direito Esportivo telefonou ao Palmeiras para contar a história. "Nós nos interessamos." Na segunda-feira, Corcione se reuniu com o presidente do clube, Mustafá Contursi, para conversar sobre o tema e tomar as medidas necessárias. Resolveram deixar o caso com a Portuguesa. "O único beneficiado seria a Portuguesa e por isso passamos as informações aos seus dirigentes." Mesmo assim, o Palmeiras está oferecendo o apoio necessário ao clube do Canindé. Muitos no Palestra Itália estão apostando num campeonato com 28 equipes. O Palmeiras ainda não se conformou em disputar a Série B. Por isso quer encontrar algum fato que possa mantê-lo na Série A. "Se acharmos um fato concreto que possa nos beneficiar, vamos correr atrás dele, mas jamais faremos mágica", disse Corcione. "Se não houver nada, disputaremos a Série B e voltaremos à Série A no ano seguinte." A punição para o clube que se recusar a disputar campeonato oficial é o pagamento de multa e o rebaixamento à última divisão.