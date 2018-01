Palmeiras anuncia acordo com Eletropaulo O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira um acordo de parceria com a Eletropaulo. A intenção do clube, segundo o presidente Mustafá Contursi em entrevista à rádio Jovem Pan, é racionalizar todas as áreas de consumo de energia da sede, além de melhorar a iluminação do Palestra Itália.