Palmeiras anuncia chegada do volante Márcio Araújo

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira o segundo reforço para 2010. Trata-se do volante Márcio Araújo, ex-Atlético Mineiro, que foi um pedido especial do técnico Muricy Ramalho. O garoto foi aprovado por sua versatilidade.

O namoro começou em um encontro casual entre o vice-presidente do Palmeiras, Gilberto Cipullo, e o volante em um aeroporto de São Paulo. Na tarde desta quarta, os dirigentes selaram o acordo após reunião com o empresário do atleta, Cláudio Guadagno.

Márcio Araújo assinará contrato por quatro anos. O Palmeiras, sem ajuda da parceira Traffic, adquiriu 100% dos direitos federativos por cerca de R$ 2 milhões. A Tombense, que detinha 50%, exigiu o pagamento da multa. O restante era do próprio jogador.

"Ainda não posso falar como atleta do Palmeiras, só vou me pronunciar amanhã (quinta)", afirmou o volante por telefone. "Não sei quando terei de fazer os exames médicos. Estou esperando eles me ligarem para saber", completou o novo reforço verde, de férias no Maranhão.

A contratação atende ao anseio de Muricy. Ele queria Márcio Araújo para jogar ao lado de Pierre no meio de campo. Outro aspecto que pesou na contratação foi sua versatilidade. O volante é do tipo que o treinador gosta, já que atua também como ala pela direita e meia.