Palmeiras anuncia desconto para Avanti em faculdade

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira parceria com a Faculdade das Américas (FAM) para a empresa estampar sua marca no ombro e barra da camisa, algo que já acontece há pouco mais de um mês. O presidente Paulo Nobre aproveitou o evento para anunciar desconto de 25% para sócios do Avanti em todos os cursos superiores da instituição, exceto Medicina, e uma chance de os melhores alunos estagiarem no clube.

"É uma parceria agressiva no lado financeiro e tenho certeza de que, com a grandeza do Palmeiras e a quantidade de torcida que o time tem, será um sucesso", disse Paulo Nobre, que anunciou a novidade ao lado de Leila Pereira, diretora-geral da Faculdade das Américas.

Seis jogadores foram os modelos das novas camisas, já conhecidas e que vem sendo usadas: Arouca, Robinho, Nathan, João Pedro, Gabriel Jesus e Cristaldo. No total, o Palmeiras deve arrecadar cerca de R$ 50 milhões com seu uniforme nesta temporada. Para o presidente, o próximo passo é aumentar ainda mais o número de associados do Avanti, que atualmente é de 102.733. A meta é alcançar 160 mil.

"Cem mil sócios é um número redondo e significativo, número bonito, mas sempre deixei claro que 100 mil é comemorado, mas é uma passagem. Não podemos nos contentar com isso tendo 16 milhões de torcedores pelo Brasil. Quando falamos de 160 mil, significa 1% de nossa torcida. Acho que pensar no tamanho do Palmeiras é obrigação", disse o dirigente.