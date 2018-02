Palmeiras anuncia novos membros de sua comissão técnica

A diretoria do Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação de mais quatro profissionais que farão parte da nova comissão técnica do clube, capitaneada pelo trinador Vanderlei Luxemburgo na temporada 2008. Veja também: Edmundo se desliga oficialmente da equipe do Palmeiras O destaque é a vinda do fisioterapeuta Nilton Petroni Júnior, conhecido como Filé, que já tratou de vários grandes nomes do esporte, como o atacante Ronaldo e o tenista Gustavo Kuerten. Os outros novos membros da comissão técnico são: o auxiliar-técnico Antônio Nei Pandolfo, o Nei; o consultor-técnico Valdir Joaquim de Moraes e o especialista em tecnologia esportiva e cinegrafista Alexandre Ceolin. Fora Moraes, todos os outros trabalhavam com Vanderlei Luxemburgo no Santos.