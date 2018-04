Palmeiras anuncia Omar Feitosa como gerente de futebol

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou neste sábado a contratação de Omar Feitosa para ser o gerente de futebol do clube. O ex-preparador físico da equipe vai ocupar o cargo que estava vago com a saída César Sampaio após a realização da eleição presidencial. Ele conheceu o elenco após o treinamento deste sábado e a sua apresentação oficial está marcada para as 12 horas de segunda-feira, na Academia de Futebol.

"É um desafio enorme na minha vida, mas me sinto preparado e capacitado. São 20 anos trabalhando no futebol, diretamente com jogadores. Aceitei o convite de trabalhar nesta nova função porque acredito muito neste projeto apresentado pelo Paulo Nobre, pelo Brunoro e por toda a nova diretoria", disse, ao site oficial do Palmeiras.

Feitosa nunca exerceu a função de gerente de futebol, mas passou anteriormente pelo Palmeiras, entre 2007 e abril de 2010, como preparador físico. Atualmente, ele era o coordenador da preparação física do Atlético Paranaense. Feitosa explicou como será o seu trabalho no clube.

"Minha função será ficar mais ligado ao elenco e comissão técnica, trabalhando diretamente no vestiário. Já conheço boa parte do elenco e tenho certeza de que o comprometimento será o símbolo de toda essa gestão", afirmou.