Palmeiras anuncia permanência do zagueiro Maurício Ramos

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a permanência do zagueiro Maurício Ramos, que interessava ao Standard Liège, da Bélgica. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Iraty, do Paraná, e renovou o contrato do jogador até o dia 1.º de fevereiro de 2014.

"Acertamos tudo com o Iraty e estamos felizes e satisfeitos com a permanência do Maurício Ramos. Desde a contratação no início do ano que apostávamos no futebol dele", explicou Toninho Cecílio, gerente de futebol do Palmeiras. Na terça-feira, o Iraty revelou que havia recebido uma proposta de R$ 6,2 milhões pelo jogador.

"Inicialmente, havia uma diferença entre o que o Maurício Ramos pedia e o que o Palmeiras estava oferecendo, mas chegamos a um entendimento e pesou não apenas a vontade do Palmeiras em mantê-lo, mas também o desejo do jogador querer continuar no clube", completou o dirigente.

Maurício Ramos, que não treinou na manhã desta terça-feira, disse, ao site oficial do clube, que espera conquistar títulos no Palmeiras. "Tenho metas a cumprir e no Palmeiras eu posso ter condições de fazer história e conquistar títulos. A estrutura do clube e o pensamento do elenco e dos dirigentes me faz crer que estamos no caminho certo, e é nesse caminho que eu quero seguir", afirmou o zagueiro, que chegou ao Palmeiras no início do ano, já disputou 47 jogos e marcou 3 gols.