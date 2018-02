Palmeiras anuncia título mundial nesta sexta-feira Quase 56 anos depois, o torcedor do Palmeiras poderá finalmente gritar que seu time é campeão do mundo. Numa cerimônia marcada para 15h30 desta sexta-feira, no salão de troféus do Palestra Itália, o presidente Affonso Della Monica fará o anúncio oficial que a Fifa reconheceu a equipe como campeã mundial pela conquista da Taça Rio, em 1951, ao ganhar a decisão contra a Juventus, de Turim. Vários dirigentes palmeirenses estarão presentes e são esperadas as presenças do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, do governador José Serra, torcedor fanático, e de jogadores que participaram da vitoriosa campanha no torneio internacional. O site oficial do Palmeiras já divulga, logo em sua primeira página, a informação. O reconhecimento do título mundial, por parte da Fifa, é fruto de um trabalho de Roberto Frizzo, que foi candidato da oposição na última eleição, iniciado em 2001. Os documentos foram entregues à entidade três anos depois e, desde então, o Palmeiras esperava uma posição oficial sobre o assunto. Com a inclusão do clube de Palestra Itália, o rol de times brasileiros com títulos mundiais subiu para quatro - os outros são Corinthians, São Paulo e Internacional. Ainda há as conquistas de Santos, Grêmio e Flamengo na Taça Intercontinental de Clubes, torneio reconhecido pela Fifa. A entidade, no entanto, não afirma em momento algum que essas equipes são campeãs mundiais.