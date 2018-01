Palmeiras aponta favoritismo do Santos A tática é antiga, mas muitas vezes dá resultado. Por isso, no Palmeiras há consenso de que o Santos é favorito para o clássico de domingo. Jogadores transferem para o vice-campeão brasileiro a responsabilidade por vitória, mas advertem que não se consideram zebras no duelo. "Acho que há 55% de vantagem para o Santos e 45% para o Palmeiras", avalia Marcos, com base no retrospecto recente do rival, campeão brasileiro de 2002. "Mas não é nenhum bicho-papão", emendou o goleiro, que voltou ao time na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano. Em sua opinião, apesar de oscilações de início de temporada, o Palmeiras pode fazer confronto equilibrado. Mas, para tanto, terá de marcar bem Diego e Robinho. "Se eles tiveram liberdade para jogar, será o mesmo que colocar uma corda no nosso pescoço e apertar", avisou Marcos. Diego Souza e Vágner Love são dois jogadores do Palmeiras que conhecem muito bem a força da dupla santista. E não guardam lembranças agradáveis. "Jogamos contra os dois na semifinal do Paulista de Juniores de 2001", recordou Diego Souza. "Eles ganharam o primeiro jogo por 4 a 3 aqui e, no quarto gol, Diego imitou um porco. Mas o pior foi ter empatado o segundo jogo e ter ficado fora da final." Vágner Love faz seu primeiro clássico estadual como profissional e está pronto para enfrentar uma dupla afinada e disposta a esquecer o Pré-Olímpico. O centroavante vê o Santos como favorito, mas reconhece que seu desafio é o de entrosar-se rapidamente com Muñoz, seu novo companheiro de ataque, após a saída de Edmílson. O técnico Jair Picerni comandou nesta quinta-feira o primeiro treino com os atletas promovidos dos juniores: o lateral Júlio César e o atacante Rafael Marques. William, contundido, será aproveitado mais tarde.