Palmeiras aposta em 2 zagueiros novatos na Libertadores Com as contusões de Daniel e Gamarra, o Palmeiras tentará deter o ataque do Atlético Nacional, da Colômbia, com uma dupla de zaga inexperiente na Copa Libertadores: Douglas e Valdomiro. O jogo é nesta quinta-feira, no Estádio Palestra Itália, e o principal atacante do time colombiano é bem conhecido dos brasileiros: Aristizábal. Além deles, o técnico Emerson Leão ainda terá à disposição o zagueiro Leonardo Silva, que nunca havia disputado uma partida de Libertadores até entrar no segundo tempo dos últimos jogos contra o Táchira, na Venezuela, e o Cerro Porteño, no Paraguai. Valdomiro também jogou contra o Cerro, mas Douglas não ficou nem no banco de reservas. Para Leão, a inexperiência internacional de seus defensores não é problema. O técnico confia na qualidade dos zagueiros do elenco. Mesmo porque, o Palmeiras tem a quarta defesa menos vazada do Paulistão e no sábado, com Douglas e Valdomiro, bateu o Noroeste por 3 a 1, em Bauru. ?Os dois já estavam acostumados a jogar juntos no time reserva, nos coletivos?, disse Leão, que completará 100 jogos como técnico do Palmeiras na quinta-feira (contando sua primeira passagem em 1989).